شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات عاجلة من بنوك الامارات حول الرصيد السالب في بطاقات الائتمان والان مع التفاصيل الكاملة

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أكد مسؤولان في مجال البنوك أن الرسوم المفروضة على تجاوز الحد الائتماني لبطاقات الائتمان، واستخدام “أرصدة سالبة”، قد تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المستحق على البطاقة.

قرارات عاجلة من بنوك الامارات

وأوضحا لصحيفة “الإمارات اليوم” أن تجاوز الحد الائتماني يؤدي إلى فرض رسومين، الأولى بنسبة 3.5% والثانية 2.5%، مما يجعل النسبة الكلية تصل إلى 6% من المبلغ الإجمالي المستحق.

وأشارا إلى أن انكشاف بطاقات الائتمان بأرصدة سالبة يظهر فورًا في تقرير الائتمان للعميل، مما يسبب انخفاضًا في رقم التقييم الائتماني للعميل.

وقد نصحا المتعاملين بضرورة الاستخدام الحكيم للبطاقة وعدم تجاوز الحد الائتماني، مع التأكيد على ضرورة سداد أي مبالغ مستحقة على الفور أو قبل صدور كشف الحساب الدوري.

وفي تفصيل أكثر، أوضح المصرفي تامر أبوبكر أن تجاوز الحد الائتماني يستدعي فرض رسوم بنسبة 3.5%، بالإضافة إلى رسم استخدام الرصيد المكشوف بنسبة 2.5%، مما يجعل الرسوم الإجمالية تبلغ 6% من المبلغ المستحق على البطاقة.

وحذر من استخدام كامل الرصيد أو تجاوزه بأرصدة سالبة.من جهة أخرى، أوضحت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، أن بعض البنوك تفرض رسومًا تتراوح بين 3.5% و5% من مبلغ البطاقة في حال تجاوز حاملها للحد الائتماني وظهور أرصدة سالبة. وأشارت إلى أن بعض المعاملات الصغيرة يمكن تنفيذها حتى تجاوز مبلغ 1000 درهم، وتحذر من عدم وعي المتعاملين بوجود رسوم قد تتخطى المبالغ المستخدمة بشكل سالب.