شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير من عادة شائعة في الحمام تسبب الجلطة والوفاة المفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة

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في مجال العناية بصحة الفم، تُظهر دراسة حديثة أن بعض الممارسات الشائعة بعد تنظيف الأسنان قد تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، إلى جانب الفوائد المعروفة لتجنب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

عادة شائعة في الحمام تسبب الجلطة

حذرت دراسة نُشرت في مجلة Free Radical Biology and Medicine من استخدام النوع الخاطئ من غسول الفم، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن أكثر من 40 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة قد عانوا من آلام الفم خلال العام الماضي، وأن 80 في المائة على الأقل من الأمريكيين سيكون لديهم تجويف واحد على الأقل عند بلوغ سن 34.

يركز البحث على تأثير غسول الفم المطهر، حيث يشير إلى أن استخدام النوع الذي يحتوي على مكونات ضارة، مثل الكحول والمواد المضادة للميكروبات، يمكن أن يؤثر على توازن البكتيريا الفموية، بما في ذلك البكتيريا “الجيدة” التي تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وبالتالي يرتفع ضغط الدم.

يُشجع على استخدام غسول الفم الذي يحتوي على البريبايوتكس، الذي يغذي الميكروبات الجيدة ويقلل من الميكروبات الضارة، بدلاً من الانتقال إلى المنتجات ذات المكونات الضارة.