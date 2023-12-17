تراند اليوم : بالفيديو.. مختصة في السموم تكشف خطورة استخدام البلاستيك في الأكل الحار والأكواب الورقية في المقاهي

صحيفة الخليج 365: كشفت مديرة المركز الإقليمي لمراقبة السموم الدكتورة مها المزروع، خطورة استخدام البلاستيك في الأكل الحار.

أمراض متعددة

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية :"استخدام البلاستيك في الأكل الحار، وتسخين الطعام، يسبب الكثير من الأمراض، مثل أمراض المناعة والغدة الدرقية، وكثرة النسيان وعدم التركيز، وتخلف النمو، وسوء الهضم، والتقرحات في الجهاز الهضمي ".

ضعف الخصوبة والسرطان

وتابعت :" أيضا الإجهاض ووفيات الأجنة، وضعف الخصوبة، وهناك أبحاث ربطت بينها وبين الإصابة بالسرطان خاصة سرطان الثدي والبروستاتا".

مادة خطيرة

وأردفت:" لابد من التأكيد أن هذه الأبحاث تحتاج إلى أبحاث أخرى لإثباتها أو نفيها، ولكن بشكل مطلق بعض أنواع البلاستيك المستخدمة في المشروبات الساخنة يحتوي على مادة خطيرة تم إيقافها منذ عام 1980 ومازالت تستخدم في الأسواق للمشروبات الساخنة".

أكواب الورق

وأضافت:" أكواب الورق المدهونة بمادة بلاستيكية والمستخدمة للمشروبات الساخنة في المقاهي غالبها لا تكون آمنة".