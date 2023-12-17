تراند اليوم : شاهد.. إسرائيل تكشف عن أكبر نفق هجومي لحماس في قطاع غزة

صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على "أكبر نفق هجومي" لحماس تم اكتشافه حتى الآن في شمال قطاع غزة.

أكبر نفق

ونشرت صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس" مقطع فيديو للنفق، الواقع بالقرب من معبر إيريز الحدودي مع إسرائيل.

مسافة

وقال الجيش الإسرائيلي: "يتفرع نظام الأنفاق الضخم هذا ويمتد لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات، ويقع مدخله على بعد 400 متر فقط من معبر إيريز، الذي يستخدمه سكان غزة يوميا لدخول إسرائيل للعمل والعلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية".

قيادة يحيى السنوار

وتابع: "نظام الأنفاق هذا كان مشروعا بقيادة محمد السنوار، شقيق زعيم حماس يحيى السنوار، وقائد كتيبة خان يونس التابعة لحماس".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن النفق يمتد نحو 50 مترا تحت الأرض في بعض المناطق، ويبدو أنه واسع بما يكفي لمرور المركبات من خلاله.

وأضافت: "يتكون النفق من عدة فروع، إلى جانب خطوط السباكة والكهرباء والاتصالات.. وفي بعض أجزاء النفق، عثرت القوات الإسرائيلية على أبواب مضادة للانفجار".