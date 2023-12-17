رصد 102 مخالفة صحية في مستشفيات الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، ممثلة في فرق الالتزام، 102 مخالفة صحية خلال 2624 زيارة رقابية خلال 2023.

وأوضحت «صحة الجوف» أن الجولات الرقابية في مدى توفير الأدوية بالصيدليات بلغت 2407 زيارات، ومدى نسبة التزام المؤسسات الصحيّة على الأدوية المخدرة (149 زيارة)، وقياس مدى التزام الصيدليات في نظام «رصد» بلغ (558 زيارة)، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في القطاع العام والخاص (875 زيارة)، وكتابة الاسم العلمي في الوصفات الطبيّة (1024 زيارة).

فيما بلغ عدد القضايا الطبيّة 223، وعدد قياس مدى التزام العيادات المتنقلة (18 زيارة)، وقياس مدى التزام مراكز الرعاية الأوليّة المناوبة (36 زيارة)، إضافة إلى تسجيل مدى الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة (176 زيارة)، وتسجيل مدى التزام المؤسسات الصحية الحكومية وغير التابعة لوزارة الصحة (11 زيارة). كما تم تفعيل حملات وزارة الصحة في 117 منشأة.

وبيّنت صحة المنطقة، أن فرقها واصلت جولاتها الدورية للرقابة على القطاع الخاص والعام ومتابعة توفير الأدوية، ونسبة التزام المؤسسات الصحيّة على الأدوية المخدرة، وربط الصيدليات بنظام «رصد»، ومتابعة المختبرات، ومتابعة مسار العينات ونقل الحالات.