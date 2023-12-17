وصول السيامي الإريتري أسماء وسمية إلى الرياض

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ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به البلاد من إمكانيات طبية متفوقة وحس إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة حول العالم.
من جهتهم قدم ذوو التوأم شكرهم الجزيل للمملكة حكومة وشعبا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض المملكة، مبدين ثقتهم بالله تعالى ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرا لما يتمتع به من خبرة طبية مميزة.
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