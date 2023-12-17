القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد في برقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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