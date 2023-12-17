أجهزة الكترونية لتتبع حفر الآبار بمنطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أعمال تركيب مشروع منظومة الأجهزة الالكترونية لتتبع حفر الآبار بالمنطقة.

ويأتي مشروع تركيب النظام الالكتروني لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار لتتبع الحفارات، ضمن إطار خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي، وما تسببه من خطورة الآبار المهجورة على الأرواح والممتلكات.

وأكد مدير الفرع المهندس ماجد الخليف انطلاق تركيب أجهزة تتبع ومراقبة معدات حفر الآبار (الحفارات) في المنطقة، بالتعاون مع الجهات المعنية (المحافظات، المرور، الجوازات، أمن الطرق).

من جانبه، أشار مدير إدارة المياه بالفرع المهندس عوض السلمي إلى أن المشروع يتضمن بناء منظومة متكاملة، تبدأ من تركيب أجهزة تتبع على جميع الحفارات ومنصة رقمية تصدر خلالها التصاريح للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار، للتنقل من موقع إلى آخر لحفر الآبار لمن لدية رخصة «حفر أو تعميق أو تنظيف» بئر، موضحا أن أجهزة التتبع ستمكن منظومة الوزارة من تتبع حركة الحفارات بشكل لحظي ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها، مثل خدمة رخصة حفر الآبار بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مؤتمتة.

كما تمكن أصحاب الحفارات من تتبع حفاراتهم وضبط حركتها.

أهم الأهداف