شكرا لقرائتكم خبر توعية قائدي المركبات بأهمية استخدام كراسي الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد إقبال كبير من الزائرين على مدار 3 أيام، اختتم المركز الوطني لسلامة النقل حملته التوعوية الميدانية «أمانهم في مكانهم»، المقامة في الفترة 14 - 16 ديسمبر بالشراكة مع أحد المراكز التجارية في العاصمة الرياض الهادفة إلى توعية قائدي المركبات بأهمية استخدام كراسي الأطفال داخل المركبات من خلال جناح تفاعلي لهم ولأطفالهم للتعريف بأهمية كراسي الأطفال وطريقة استخدامها برفقة دليل إرشادي لذلك.

كما شهدت الحملة الميدانية توافد عدد كبير من الزوار خلال ثلاثة أيام، تعرفوا على أحجام المقاعد وأنواعها المناسبة حسب عمر الطفل، وزنه وطوله، وطريقة تثبيتها بالمركبة.

يذكر أن المركز الوطني لسلامة النقل هو مركز مستقل يرأس مجلس إدارته وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ويسعى لتعزيز مستويات السلامة في جميع أنماط النقل، الجوي، البري، السككي والبحري، كما يسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

مركز سلامة النقل:

مركز مستقل يرأس مجلس إدارته وزير النقل.

يسعى لتعزيز مستويات السلامة في جميع أنماط النقل: