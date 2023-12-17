شكرا لقرائتكم خبر توعية قائدي المركبات بأهمية استخدام كراسي الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شهدت الحملة الميدانية توافد عدد كبير من الزوار خلال ثلاثة أيام، تعرفوا على أحجام المقاعد وأنواعها المناسبة حسب عمر الطفل، وزنه وطوله، وطريقة تثبيتها بالمركبة.
يذكر أن المركز الوطني لسلامة النقل هو مركز مستقل يرأس مجلس إدارته وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ويسعى لتعزيز مستويات السلامة في جميع أنماط النقل، الجوي، البري، السككي والبحري، كما يسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
مركز سلامة النقل:
- مركز مستقل يرأس مجلس إدارته وزير النقل.
- «الجوي، البري، السككي والبحري»
- تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
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