شكرا لقرائتكم خبر تحسين جودة الحياة للمجتمع عبر 114 جمعية أسرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل إلى أنه لدينا اليوم 114 جمعية أسرية موزعة على مناطق المملكة، تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمجتمع السعودي، وتعزيز الاستقرار الأسري من خلال البرامج والمبادرات والأنشطة التي تقدمها لأفراد الأسرة.
وأوضحت أن من أهم أدوار المجلس التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة، للقيام بأدوارها وتكوين رؤية مشتركة من أجل الأسرة، مضيفة أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجلس شؤون الأسرة والقطاع غير الربحي، لدعم ممكنات العمل التنموي الأسري في المملكة، والتعريف بأهم البرامج والمبادرات التي تقدمها جمعيات التنمية الأسرية للمحافظة على كيان الأسرة.
وبينت أن مجلس شؤون الأسرة يسعى إلى إبراز دور جمعيات التنمية الأسرية والقطاع غير الربحي وأثرهما في تحسين جودة حياة الأسر في المملكة.
ومن خلال الجلسات الحوارية سيناقش الملتقى تكامل أدوار الجمعيات في تحسين جودة الحياة الأسرية وفرص تمكينها ودورها الفاعل في إرشاد الأسرة، وذلك لاستخلاص توصيات فاعله تمكن وتعزز من دور الجمعيات.
أهداف الملتقى:
- تحسين جودة حياة الأسر في المملكة.
- دعم جهود جميع القطاعات ذات العلاقة بالأسرة.
- تمكين الأسرة من خلال تقديم الخدمات لها وتوعيتها.
- الحفاظ عليها وحمايتها عبر مبادرات وطنية تكاملية.
- استخلاص توصيات تمكّن وتعزز من دور الجمعيات.
كانت هذه تفاصيل خبر تحسين جودة الحياة للمجتمع عبر 114 جمعية أسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.