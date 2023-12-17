4 خطوات لتأهيل السجين نفسيا بعد الإفراج عنه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتفادي وتجاوز عقبات الاندماج في المجتمع، أوصى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية باتباع 4 خطوات لتأهيل السجين نفسيا بعد خروجه من السجن ومساعدته للتعايش مع محيطه ومجتمعه.

ودعا المركز إلى ضرورة التأهيل النفسي للسجين بعد خروجه من السجن، تفاديا لاستمرار تأثيرات عدة مع السجين حتى بعد خروجه من السجن تتمثل بكيفية تعامل المجتمع مع السجين ونظرته له، ومدى قدرته على الاندماج مجددا مع محيطه.

ولفت المركز إلى عدد من الأمور التي لها دور في التأهيل النفسي للنزلاء بالسجون قبل الإفراج عنهم منها توفير برامج دعم ودورات تدريبية للعودة إلى الحياة الطبيعية خارج السجن، وإطالة الفترة الزمنية للزيارات سواء كانت من العائلة أو الأصدقاء، إضافة إلى تزويد مجتمع النزيل بالمعلومات الخاصة بسلك النزيل، فذلك يسهم في تحسين طرق التعامل معه، وأخيرا توفير ورش عمل في الفترة الأخير لمحكومية النزيل تساعده على الدخول والانخراط في سوق العمل.

4 خطوات لتأهيل السجين نفسيا: