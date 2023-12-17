افتتاح مختبر الاستجابة السريعة في حالات الأوبئة

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ويهدف المختبر إلى الإسهام في تعزيز الأمن الصحي وتفعيل الاستجابة السريعة في حالات الأوبئة والجوائح، وتوطين التقنيات الحيوية، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية السعودية 2030.
ويعمل المختبر بآليات حديثة وطاقة استيعابية عالية للفحوصات المخبرية مع نموذج تشغيل يضمن الاستدامة والكفاءة التشغيلية، كما يمكنه التعرف على العوامل الممرضة بسرعة ودقة لتسهم في رفع الجاهزية للاستجابة للطوارئ البيولوجية، كما يعمل بالتكامل بين مجموعة من العمليات المخبرية المتقدمة لتحقيق مستوى عال من الجاهزية وتشمل التسلسل الجيني، وتطوير الاختبارات التشخيصية، عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال المختبرات.
ويسهم المختبر في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية ورفع نسبة الجاهزية الصحية، وذلك إسهاما في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية في برنامج تحول القطاع الصحي بمجال الصحة العامة، لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، ليسهم بدوره في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهداف المختبر:
- الإسهام في تعزيز الأمن الصحي.
- تفعيل الاستجابة السريعة في حالات الأوبئة والجوائح.
- توطين التقنيات الحيوية.
- تسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها.
- الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج التحول.
- رفع الكفاءات والقدرات الوطنية الضرورية.
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