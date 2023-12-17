شكرا لقرائتكم خبر مبادرة تطوعية لتنظيف منطقة جبل النور بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وجمعية نماء الأهلية، ووزارة البيئة والزراعة والمياه، بمشاركة الأهالي و50 متطوعا ومتطوعة، أسهموا في أعمال التنظيف بروح عالية من المسؤولية، لحمل رسالة بيئية للمجتمع من حولهم بعدم الاستهتار في رمي «المخلفات» و«المبعثرات» والمحافظة على نظافة الأماكن المقدسة.
وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، بأن المبادرة تأتي تماشيا مع دور الأمانة في دعم المبادرات المجتمعية، كما تندرج ضمن سعي الأمانة للمساهمة في إيصال رسائل للمجتمع للالتزام بمبادئ النظافة في الأماكن العامة والمحافظة على المشهد الحضاري.
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