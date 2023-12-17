شكرا لقرائتكم خبر عن نادي منسوبي وزارة الداخلية يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك نادي منسوبي وزارة الداخلية ضمن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م.

ويستعرض نادي منسوبي وزارة الداخلية التعريف بالخدمات المُقدمة في الأندية للأعضاء والزوار والجهات الحكومية وأيضًا إمكانية إصدار وتجديد بطاقات العضوية للمؤهلين لها.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار "وطن آمن ومزدهر" في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.