شكرا لقرائتكم خبر عن أول موقع لميناء فضائي مرخص لإطلاق الصواريخ العمودية في المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح موقع في أقصى شمال جزر شيتلاند أول ميناء فضائي مرخص في المملكة المتحدة لإطلاق الصواريخ العمودية.

وتم منح شركة الصناعات الفضائية "ساكسافورد سبيسبورت" في جزيرة آنست الترخيص من قبل هيئة الطيران المدني، مما يمهد الطريق لتنفيذ عمليات الإطلاق الأولى في عام 2024، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتحققت الهيئة التنظيمية من أن الميناء الفضائي المملوك للقطاع الخاص يفي بمتطلبات السلامة والمتطلبات البيئية لعمليات الإطلاق الفضائية العمودية. والشركة مرخصة لما يصل إلى 30 عملية إطلاق كل عام وتلبي احتياجات الشركات التي تتطلع إلى إطلاق الأقمار الاصطناعية في مدارات قطبية متزامنة مع الشمس.

وحتى الآن، تم إنفاق نحو 30 مليون جنيه إسترليني على تطوير الميناء الفضائي، الذي يتضمن ثلاث منصات إطلاق وحظيرة لتجميع الصواريخ. وقال تيم جونسون، مدير الهيئة التنظيمية لأنشطة الفضاء في هيئة الطيران المدني: "إن منح ساكسافورد ترخيصها هو لحظة حاسمة لقطاع الفضاء في المملكة المتحدة".

وأضاف: "يمثل هذا بداية فصل جديد للفضاء في المملكة المتحدة حيث قد تطلق الصواريخ قريبا أقمارا اصطناعية إلى المدار من اسكتلندا".