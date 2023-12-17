تجهيز وصيانة حدائق بارق

تستعد بلدية محافظة بارق لموسم الشتاء بالعديد من الأعمال لخدمة أهالي المحافظة والمتنزهين وزوار المحافظة، وعملت على تهيئة وتجهيز الحدائق العامة وصيانتها و زراعة المسطحات الخضراء والنجيلة الطبيعية، وصيانة الإنارة وإعادة الدهان لساحاتها وأسوارها وأرصفتها، وصيانة دورات المياه، وصيانة ألعاب الأطفال، وصيانة ملاعب كرة القدم، وتكثيف أعمال النظافة للقرى والأحياء بالمحافظة والمراكز التابعة، ومعالجة التشوهات البصرية داخل المرافق العامة، وكذلك الأحياء والقرى، وتجهيز المتنزهات الطبيعة وأعمال النظافة لها، مثل متنزه الخانق، ومتنزه الصلبة، ومتنزه الواديين، وصيانة الشوارع الرئيسة، وطمر وتسوية الحفر وصيانة الإنارة.

وتستعد البلدية للمشاركة في مهرجان الدخن الأول في المحافظة، بالترتيبات لتنظيم أكثر من فعالية ضمن المهرجان.