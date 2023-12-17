شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة منزلية مذهلة تزيل الجير والاصفرار وتجعل ابتسامتك جذابة وأسنانك كأنها لؤلؤة؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد اصفرار الاسنان من الأشياء المزعجة كثيرا للكثير من الاشخاص وخاصة النساء، حيث نجد أن الكثير منهم يقومون بالذهاب إلى أطباء الاسنان للقيام بجلسة تبييض الأسنان مما يجعلهم يصرفون الكثير من الأموال.

وأثبتت بعض الدراسات العالمية أن أكتر من 100,000 دولار يتم صرفها سنويا على أطباء الأسنان لتبييض الأسنان في أمريكا، لذلك فأن تبييض الأسنان هو أمر ضروري للكثير من النساء والرجال.

وصفة الفحم لتبييض الأسنان

تتكون تلك الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع من منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

معلقة صغيرة من الفحم.

معلقة من معجون الأسنان.

فرشاة أسنان.

طريقة استخدام:

تستخدم تلك الطريقة من خلال خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

حضر جميع المكونات ونقلبهم جيدا حتى تمتزج سويا.

ثم نأخذ الفرشاة ونغمسها في الخليط.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعها على الأسنان ونقوم بتفريش الأسنان بها ثم نقوم بشطفها جيدا بالماء.

سوف نلاحظ التخلص من اصفرار الأسنان من أول استخدام للوصفة إلى جانب أنها تساعد على التخلص من الكلس والجير المتواجد بالأسنان من أول استخدام.

وصفة البيكنج بودر لتبييض الأسنان

تتكون من مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في كل منزل ونوصح لكم تلك المكونات من خلال الاتي.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة معجون الأسنان.

فرشاة.

طريقة الاستخدام:

اولا نقوم بخلط المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتفريش الأسنان بهما بشكل جيد.

ثم نقوم بغسلهم بالماء.

سوف نلاحظ مدى نظافة الأسنان والتخلص من الكلس والجير الموجود بالأسنان.

نصائح لتنظيف الأسنان بصفة مستمرةالحرص على استخدام وصفة الفحم والبيكنج بودر بشكل دائم لتبييض الأسنان.

الحرص على استخدام الغسول بشكل دائم لتنظيف الأسنان عندما نقوم بخارج المنزل.

الحرص على غسل الأسنان بشكل دائم مرتين يوميا.