شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: موجة أمطار متوقعة نهاية الأمطار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن كتلة هواء باردة تسيطر على معظم مناطق المملكة حتى منتصف هذا الأسبوع، هي ما تساعد على الاستقرار النسبي للأجواء.

وأضاف “العقيل” أن الضباب قد يتكون في الصباح الباكر على بعض مناطق شمال المملكة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وتوقع أن تعاود الرياح الجنوبية نشاطها مرة أخرى مع ارتفاع درجة الحرارة، مضيفا أن هناك أمطار متوقعة بنهاية الأسبوع.