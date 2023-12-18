قبول 43 ألف متدرب ومتدربة تقنيين بالفصل الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 43 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1445هـ، في برامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية. وأوضحت المؤسسة أن عدد الخريجين للفصل التدريبي الأول من هذا العام تجاوز 23 ألف خريج وخريجة، في حين تجاوز عدد المتدربين والمتدربات المستمرين حاليا في الكليات والمعاهد 200 ألف متدرب ومتدربة. وتقدم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال أكثر من 200 منشأة تدريبية منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

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