سياح روس وأتراك يبدون إعجابهم بمهرجان الإبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى سياح روس وأتراك قدموا لزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة برفقة عائلاتهم وأطفالهم، إعجابهم وانبهارهم بما شاهدوه. وعبر السياح أن أبرز ما لفت انتباههم هي الإبل والركب وصوت الهيجيني والهودج، وكذلك عرض الخيل العربية والفرسان في ساحة قرية الفعاليات، مشيرين إلى أن هناك ثقافات مشتركة بين شعوبهم والشعب السعودي من خلال: الزمل، وتربية الإبل، وصناعة المنتجات والمشتقات من الحليب وغيره، مبدين اهتمامهم في معرفة المزيد والتآلف بين الثقافات التي تقرب الشعوب فيما بينها.

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