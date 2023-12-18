«التعليم» تخصص أسبوعا لرفع الوعي بتاريخ اللغة العربية

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ويحتفل اليوم نحو 400 مليون شخص يتحدثون اللغة العربية باليوم العالمي للغة لعام 2023 تحت شعار «اللغة العربية لغة الشعر والفنون»، والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.
ولعبت المملكة دورا بارزا في دعم لغة الضاد من خلال المطالبة باعتمادها رسميا ضمن اللغات العالمية، مما أدى إلى إقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتماد العربية لغة عمل في دورات المجلس التنفيذي بشكل رسمي، وتقرر الاحتفال بها في 18 من ديسمبر من كل عام.
محاور احتفالية اليوم العالمي للغة العربية خلال الأعوام الماضية:
- 2013 اللغة العربية والإعلام.
- 2014 الحرف العربي.
- 2015 اللغة العربية والعلوم.
- 2016 تعزيز انتشار اللغة العربية.
- 2017 اللغة العربية والتقنيات الجديدة.
- 2018 اللغة العربية والشباب.
- 2019 اللغة العربية والذكاء الاصطناعي.
- 2020 مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف؟
- 2021 اللغة العربية والتواصل الحضاري.
- 2022 مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية.
- 2023 اللغة العربية لغة الشعر والفنون.
- دورها الفاعل في إقرار اللغة العربية لغة عمل رسمية في منظمة اليونسكو 1973.
- تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في مارس 2019.
- مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها حول العالم.
- مبادرات البعثة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، ودعم الفعاليات منذ 2007.
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