شكرا لقرائتكم خبر «التعليم» تخصص أسبوعا لرفع الوعي بتاريخ اللغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وزارة التعليم أسبوع تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية في مدارس التعليم العام والأهلي لرفع الوعي بتاريخ اللغة العربية وتراثها وتطورها من خلال الإذاعة المدرسية، إضافة إلى برامج مختلفة من مسابقة جماليات الحرف العربي، الرسم والتلوين، قراءات في الشعر العربي، معرض فني، وعروض مسرحية شعرية.

ويحتفل اليوم نحو 400 مليون شخص يتحدثون اللغة العربية باليوم العالمي للغة لعام 2023 تحت شعار «اللغة العربية لغة الشعر والفنون»، والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.

ولعبت المملكة دورا بارزا في دعم لغة الضاد من خلال المطالبة باعتمادها رسميا ضمن اللغات العالمية، مما أدى إلى إقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتماد العربية لغة عمل في دورات المجلس التنفيذي بشكل رسمي، وتقرر الاحتفال بها في 18 من ديسمبر من كل عام.

محاور احتفالية اليوم العالمي للغة العربية خلال الأعوام الماضية:

2013 اللغة العربية والإعلام.

2014 الحرف العربي.

2015 اللغة العربية والعلوم.

2016 تعزيز انتشار اللغة العربية.

2017 اللغة العربية والتقنيات الجديدة.

2018 اللغة العربية والشباب.

2019 اللغة العربية والذكاء الاصطناعي.

2020 مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف؟

2021 اللغة العربية والتواصل الحضاري.

2022 مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية.

2023 اللغة العربية لغة الشعر والفنون.

من جهود المملكة: