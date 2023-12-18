مذكرة تفاهم لرفع جودة مخرجات برامج التعليم والتدريب

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ومثل جانب الهيئة في التوقيع، نائب الرئيس للاستراتيجية والتطوير الدكتور وليد الصالح، ومن الوزارة وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني.
وتشمل مجالات التعاون في المذكرة العمل المشترك لرفع جودة مخرجات برامج التعليم والتدريب، وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، من خلال التعاون في إعداد الأطر والمعايير وتنفيذ المبادرات، ويشمل ذلك الإطار الوطني للمؤهلات، والمعايير المهنية الوطنية، وأطر المهارات التي تطورها المجالس القطاعية للمهارات، والمعايير التخصصية لبرنامج جاهزية، إضافة إلى الترخيص المهني للمدربين في القطاعات المهنية المختلفة.
كما تشمل المذكرة تبادل البيانات والتقارير وإجراء الدراسات والبحوث، بما يرفع الجودة ويعزز المواءمة بين مخرجات برامج التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع جميع الجهات الوطنية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما تسعى الوزارة إلى تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقا من رؤية 2030.
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