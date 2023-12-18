«نور الرياض 2023 » يرتقي بمهارات وخبرات المواهب الفنية والإبداعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتح برنامج «احتفال نور الرياض» للمتدربين والمتطوعين الباب أمام المواهب الفنية لتطوير مهاراتهم وخبراتهم، بما يتماشى مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030 في دعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية.

ويعود «نور الرياض» أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم بنسخته الثالثة، ليضيء العاصمة الرياض بمجموعة من الأعمال الفنية، ويسهم في تمكين الجيل القادم من المواهب الإبداعية، وهو دافع لجانبي الإبداع والابتكار في شتى المجالات لدعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية، من خلال برنامج المتدربين والمتطوعين والذي يعد إحدى مبادرات برنامج الشراكة المجتمعية لاحتفال نور الرياض 2023.

ويلتحق بالبرنامج الممتد لفترة 6 أشهر مجموعة من أبناء وبنات المملكة المهتمين بتطوير مهاراتهم وخبراتهم وبالحصول على مسيرة مهنية في القطاعات الفنية والثقافية، حيث يقدم عدد من القيمين الفنيين المحليين والدوليين القائمين على المعرض المصاحب ومجموعة من الخبراء في مختلف المجالات التخصصية ما بين 300 و400 ساعة تدريبية تدعم المشاركين بالمهارات اللازمة التي بإمكانهم تطبيقها في رحلتهم المهنية المستقبلية.

كما يشمل البرنامج سلسلة من المناقشات الجماعية والدراسة الذاتية وورش العمل والرحلات الميدانية والأنشطة التفاعلية والمشاريع العملية، كما يشجع الملتحقين على حضور مختلف الأحداث الفنية مثل ورش العمل والمؤتمرات، للتواصل والبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات وتطورات صناعة الفن.

احتفال نور الرياض: