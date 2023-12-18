حلول مبتكرة للطاقة والمياه والاتصالات بآيدياثون الشبكات الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 60 طالبا وطالبة من الموهوبين والموهوبات من مختلف مدارس الشراكة مع موهبة، انطلقت أمس الأول في الرياض فعاليات تحدي «الآيدياثون» للشبكات الذكية في دورته الثانية، تحت شعار «نحو شبكات المستقبل»، بتنظيم من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».

ويأتي تحدي «الآيدياثون» قبل يومين من تدشين المؤتمر السعودي للشبكات الذكية في الرياض، من 18 إلى 20 ديسمبر الحالي.

ويهدف «الآيدياثون» إلى خلق التنافس بين الطلبة الموهوبين من عدة مدارس وتخصصات؛ لتطـوير وإيجاد حلول إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات، من خلال عمليات التفكير المتباينة، وآلية تنافسية تضمن تنوع الأفكار والتخصصات، وفق المجالات والفرق التي تم تقسيم الطلبة عليها.

وأكد مدير عام التميز في «موهبة» الدكتور خالد الشريف، أن مشاركة الطلبة الموهوبين في آيدياثون الشبكات الذكية (Ideathon Smart Grid) سيمكنهم من الخروج بفهم أفضل لاستخدام التقنيات الناشئة، إلى جانب طرح أفكار جديدة، مشيرا إلى أن موهبة تسعى مع شركائها إلى تهيئة بيئة داعمه للموهبة والإبداع انسجام مع رؤية المملكة 2030 الهادف إلى النهوض والرقي بمستوى المواطن السعودي للمنافسة العالمية.

أهداف آيدياثون الشبكات الذكية: