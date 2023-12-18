شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصر: قطع المياه عن 7 مناطق لفترة طويلة وهذا هو السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرى سارة من الراجحي لكل المتقاعدي في السعودية من بداية 2024

يُعلن في هذا الإعلان عن قطع خدمة المياه لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة في 7 مناطق في محافظة أسوان. أصدرت شركة مياه الصرف الشرب والصرف الصحي بأسوان بيانًا هامًا يخص قطع المياه في هذه المناطق لأغراض صيانة ضرورية. تم التأكيد على أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استدامتها.

قطع المياه عن 7 مناطق

المناطق المتأثرة بقطع المياه تشمل:

مدينة نصر النوبة.

قرية عنيبة.

قرية قورتة.

قرية قروى.

أدى العرب.

قرية العتمور القبلى.

نجع العرب بحجازه.

المنشية.

تحدد مواعيد قطع المياه بداية من الساعة السادسة صباحًا يوم السبت، الموافق 16 ديسمبر 2023، وتنتهي في الساعة 12 من صباح يوم الأحد، الموافق 17 ديسمبر 2023.

سبب هذا القطع يعود إلى أعمال الصيانة التي ستُجرى في أحد الخطوط بمنطقة وادي العرب في نصر النوبة. الشركة توجهت بنداء عاجل لجميع الجهات المعنية والسكان لتأمين احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، مع التأكيد على ضرورة التعاون والالتزام بتدابير ترشيد استهلاك المياه.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الصيانة الدورية التي تسعى لضمان جودة الخدمة واستمراريتها لخدمة المواطنين في محافظة أسوان. في حالة وجود أي طوارئ أو مشكلات، يتم تشجيع الأفراد على التواصل مع الجهات المختصة من خلال وسائل الطوارئ المخصصة.