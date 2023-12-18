شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ملف PDF يحتوي كل علامات الترقيم في اللغة العربية واستخداماتها الصحيحة والان مع التفاصيل الكاملة
تجدر الإشارة إلى أن علامات الترقيم في اللغة العربية، وفقًا لتعريف “القاموس المحيط”، تُعتبر علامات اصطلاحية يتم كتابتها خلال الكلام أو في نهايته، تُستخدم لتحديد مواطن الوقف والفصل والابتداء، وهي تشمل كلمات مثل “النقطة، والفاصلة، وعلامتي التعجب والاستفهام”. يمكن الاطلاع على هذه العلامات بشكل مفصل من خلال مراجعة البي دي إف.
علامات الترقيم في اللغة العربية واستخداماتها الصحيحة
يُركز على المعنى الاصطلاحي لعلامات الترقيم، حيث تُستخدم لتحديد مواقع الوقف والفصل والابتداء، وتعزز فهم القارئ للأغراض الكلامية.
من الجدير بالذكر أن علامات الترقيم في اللغة العربية تمتاز بأهميتها في توضيح الهياكل الجملية وتسهيل فهم المعاني.
للتعرف بشكل دقيق على أشهر علامات الترقيم واستخداماتها في اللغة العربية، يمكن الاطلاع على القائمة التالية:
- علامة النقطة:
- تُستخدم عند نهاية الجمل لتحديد الانفصال والانتهاء.
- الفاصلة والفاصلة المنقوطة:
- الفاصلة (،) تُستخدم لوقفة صغيرة في الجمل.
- الفاصلة المنقوطة (؛) تستخدم بين الجمل الطويلة.
- النقطتان الرأسيتان:
- (:) تُستخدم للتحقيق بين الجمل وتحديد الأجزاء.
يجدر التأكيد على أن هذه العلامات تُسهم في تنظيم الكتابة وجعلها أكثر وضوحًا وفهمًا.
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