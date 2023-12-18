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تأخر النطق لدى الأطفال أصبح أمرًا شائعًا في الوقت الحالي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة تتراوح بين 15% و 25% من الأطفال يعانون من اضطرابات في التواصل والنطق. يظهر تأخر التطور في مهارات التواصل والنطق بشكل أكبر بين الأطفال الذكور، ويُصنَّف الطفل كمتأخر في مهارات التواصل إذا كان قد نطق أقل من 10 كلمات في الفترة من 18 إلى 20 شهرًا أو أقل من 50 كلمة في الفترة من 21 إلى 30 شهرًا.
تمارين في المنزل لتعليم الاطفال المتأخرين النطق
رغم أن العديد من الأطفال يتطورون في مهارات اللغة تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل خاص أو علاج، إلا أن بعضهم قد يحتاج إلى تدخل خاص لتطوير مهاراتهم في النطق، وقد يتطلب العلاج وقتًا أطول، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن استخدامها لتعليم النطق للأطفال المتأخرين:
- التحدث عن الأنشطة اليومية: يمكنك وصف أنشطتك والتحدث مع طفلك حول الأفعال التي تقوم بها. اشرحي ما تحمليه في يديك، وصفي تجربتك مع طعام أو شراب، وحتى عند سماع صوت معين، استخدميه في حديثك مع الطفل ليتعلم منك.
- استخدام عبارات صريحة: تجنبي توجيه الأسئلة بكثرة إلى الطفل، بدلاً من ذلك اتحديه بالتحدث حول ما يحبه. استخدمي عبارات صريحة بدلاً من الأسئلة المباشرة.
- التواصل عبر الموسيقى: قد يتعلم بعض الأطفال الغناء قبل أن يتحدثوا، فاستخدمي الأغاني واللحن كوسيلة لتعلم الكلام بشكل ممتع.
- تناول الفيتامينات: قد تكون الفيتامينات، خاصة فيتامين “د”، لها تأثير إيجابي على مهارات النطق لدى الأطفال. تأكدي من حصول الطفل على الكمية المناسبة من الفيتامينات الضرورية.
- اللعب: استخدمي الألعاب التي تشجع على استخدام كلمات بسيطة ومتكررة. تحدثي مع الطفل أثناء اللعب وكرري الكلمات بشكل متكرر.
- حثه على الكلام: قومي بتشجيع الطفل على النطق والتحدث لطلب احتياجاته. استخدمي المواقف اليومية لتحفيز الطفل على الكلام.
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