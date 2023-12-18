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تأخر النطق لدى الأطفال أصبح أمرًا شائعًا في الوقت الحالي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة تتراوح بين 15% و 25% من الأطفال يعانون من اضطرابات في التواصل والنطق. يظهر تأخر التطور في مهارات التواصل والنطق بشكل أكبر بين الأطفال الذكور، ويُصنَّف الطفل كمتأخر في مهارات التواصل إذا كان قد نطق أقل من 10 كلمات في الفترة من 18 إلى 20 شهرًا أو أقل من 50 كلمة في الفترة من 21 إلى 30 شهرًا.

تمارين في المنزل لتعليم الاطفال المتأخرين النطق

رغم أن العديد من الأطفال يتطورون في مهارات اللغة تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل خاص أو علاج، إلا أن بعضهم قد يحتاج إلى تدخل خاص لتطوير مهاراتهم في النطق، وقد يتطلب العلاج وقتًا أطول، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن استخدامها لتعليم النطق للأطفال المتأخرين: