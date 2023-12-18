تراند اليوم : "أنا اللي لاعب لحالي"…شاهد: الدعيع : ‏بعض الجماهير لو تقول لها محمد الدعيع قالوا لقم 8 من ألمانيا!

صحيفة الخليج 365: علق الحارس المنتخب السعودي السابق " محمد الدعيع " ، خلال لقاء إعلامي ، على استمرار تعليقات الجماهير الكروية على هزيمة المنتخب السعودي أمام ألمانيا ب 8 أهداف دون مقابل عام 2006 .

وقال الدعيع : إن مباراة ألمانيا تختلف عن جميع المباريات أول شيء الملعب مغطى ، كأنك تلعب في صالة ، والشيء الثاني أرضيته ، والألمان معروفين يدخلون بجديه وكنا كلاعبين لا نعرف الطريقة التي نلعب فيها ، وفي مباراة ألمانيا لعبنا 3 محاور وأول مرة نلعب 3 محاور.

​​​​​​ وأضاف:وعن الكرات العرضية ، أنا كحارس مرمى أي كرة فوق لما أرفع راسي لا أشوف الكرة من الإضاءة لأن الإضاءة دار ما دار ، فاضطر أقعد محلي ولو نزلت من الإضاءة ما أقدر أطلع خلاص راحت .

وتابع: خلصت المباراة كلنا لٌمنا أنفسنا ، ما كنا كويسين ،ما كنا مركزين ، ثلث ساعة لعبنا في الشوط الأول وبعدين صار هبوط واستغل الألمان وجابوا 4 أهداف ، ثم بدأت الأخطاء تيجي هدف وراء هدف ، وضربة ركنية ، هذا كله ظروف نفس المباراة .

واستكمل: أنت محقق كأس الخليج ، والمستوى كويس لكن جت المباراة هذي ، وبعد مباراة ألمانيا يوم صار الملعب عادي مين جاب الكاميرون "إيتوا" هدف واحد ، وكل الكرات بمباراة الكاميرون خذيتها ، لكن الملعب حق ألمانيا ما أقدر .