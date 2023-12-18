شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحي السعودي" يناقش تطوير آليات التواصل مع المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل رئيس المجلس الصحي السعودي اليوم، الاجتماع الرابع بعد المائة للمجلس، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة في مقر الأمانة العامة.

وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال.

متوسط أعمار السعوديين

واطّلع المجلس خلال اجتماعه على عرض حول متوسط أعمار السعوديين في المملكة، ومعدلات الوفيات من الإصابة الناتجة عن الأمراض المزمنة وغير المعدية والمبادرات المتعلقة بها، والتدخلات ذات الأثر العالي لخفض معدلات الأمراض غير المعدية وأولويات ومنهجيات تداخلات الصحة العامة وخطط التعامل مع الأمراض المزمنة؛ ضغط الدم، السكري، التدخين وأثرها والعائد الاستثماري منها.

كما جرى الاطّلاع على نتائج تقرير جودة بيانات الوفيات، بالإضافة إلى تقرير المركز السعودي لزراعة الأعضاء المتضمن نسب التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتوزيع الحالات على حسب مصادر التبليغ.

كذلك أعداد ومعايير بلاغات الوفاة الدماغية من المدن الطبية، بالإضافة إلى معدلات التبرع بالأعضاء في المملكة.

المجلس الصحي السعودي

واستعرض المجلس الجهود التي يقدمها مركز الاتصال 937 في وزارة الصحة؛ ومناقشة إمكانية شمول خدماته للقطاعين الحكومي والخاص، التي تُعنى بالخدمات الصحية وتلقي الاتصالات من المواطنين والمقيمين والزوار وتقديم المعلومات المطلوبة للمستفيدين واستقبال ومعالجة الشكاوى.

يذكر أن المجلس الصحي السعودي يُشارك في عضويته ممثلو القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة وهم؛ الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجلس الضمان الصحي، هيئة الصحة العامة، رئاسة أمن الدولة، اتحاد الغرف السعودية. // انتهى //23:12 ت م NNNN