شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث على التوالي.. "نور الرياض" يحقق 6 أرقام قياسية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق "احتفال نور الرياض 2023" 6 أرقام قياسية جديدة، مواصلًا تحقيق المزيد من الأرقام القياسية العالمية في موسوعة "غينيس" للعام الثالث على التوالي.

وأعلنت اللجنة المنظمة خلال اختتام عروض التركيبات الفنية ضمن الاحتفال الذي أقيم لمدة 17 يومًا، تحقيق العمل الفني "حوار" للفنان الألماني كريستوفر باودر رقمًا قياسيًا "لأكبر عدد أضواء مستخدمة في عرض ضوئي وصوتي مؤقت"، بلغ عددها 560 ضوءًا استُخدمت في برجي "الفيصلية والمملكة".

فيما سجل الاحتفال أيضًا رقمًا قياسيًا "لأكبر عدد من الأضواء في عرض ضوئي على مبنى واحد".

كما تمكن العمل الفني "سرب الصحراء" المقدم من قبل الثنائي الهولندي "ستوديو دريفت" من تحقيق رقم قياسي "لأكبر سرب من طائرات الدرون متعددة المروحيات".

أكبر عدد طائرات درون

وحقق الاحتفال رقمًا قياسيًا "لأكبر عدد طائرات درون إطلاقها خلال أسبوع"، باستخدام 21 ألف طائرة درون خلال أسبوع.

وحقق العمل المقدم من الفنان الفرنسي ميغيل شوفالييه رقمًا قياسيًا "لأكبر شاشة عرض تفاعلية بتقنية الإسقاط الضوئي" في عمله الفني "البساط السحري، وأصل العالم".

وسجل الاحتفال من خلال عمل الفنان البريطاني يينكا إيلوري "كتل تكعيبية" رقمًا قياسيًا "لأكبر ساحة تزلج مؤقتة"، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من ممارسي رياضة التزلج في مدينة الرياض.

المشهد الفني السعودي

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت م. خالد بن عبدالله الهزاني، أن النسخة الثالثة من "احتفال نور الرياض" أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الفنية العالمية، وشكّلت نقلة نوعية في المشهد الفني السعودي، عبر تحولها إلى مصدر إلهام وتحفيز للفنانين المحليين والدوليين على تقديم المزيد من الإبداع والابتكار، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة سكان زوار العاصمة.

مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام من الاحتفال استقطبت أكثر من 3 مليون و250 ألف زائرًا، واشتملت على أكثر من 120 عملًا فنيًا في 5 مراكز رئيسية في العاصمة هي: مركز الملك عبد الله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، متنزه سلام، حي جاكس بالدرعية، قدمها أكثر عن 100 فنان يمثلون 35 دولة، من بينهم 35 فنانًا سعوديًا.

وأشار إلى أن مواصلة "احتفال نور الرياض" حصده للجوائز العالمية للعام الثالث على التوالي، يؤكد مكانته "كأكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم".

مشاريع الرياض الأربعة الكبرى

ويُعد "احتفال نور الرياض 2023" أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" ضمن "مشاريع الرياض الأربعة الكبرى"، الهادفة لتحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج "رؤية المملكة 2030" في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.

وأقيم الاحتفال في نسخته الثالثة لهذا العام، تحت شعار "قمر على رمال الصحراء" تحت إشراف نخبة من القيمين الفنيين المحليين والدوليين، وهم: القيم الفني الرئيس الفرنسي جيروم سانس، والقيمين الفنين المكسيكي بيدرو ألونسو، والسعوديان آلاء طرابزوني، وفهد بن نايف.

إضافة إلى القيمين الفنين للمعرض المصاحب، وهم: القيم الفني الرئيس البريطاني نيفيل ويكفيلد، والقيم الفني السعودية مايا العذل، واللذين كانت لهم مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.

الإبداع ينورونا والمستقبل يجمعنا

الجدير بالذكر أن المعرض المصاحب للاحتفال الذي يقام تحت عنون: "الإبداع ينورونا، والمستقبل يجمعنا" سيستمر في استقبال زواره حتى تاريخ 2 مارس 2024.

ويقدم المعرض لزواره رحلة فنية ملهمة تعبر عن الضوء كمصدر فكري وفني للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته الثقافية.