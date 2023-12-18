شكرا لقرائتكم خبر عن المعجزة السحرية للفازلين في القضاء على الشيب بدون الصبغات و الحناء (طريقة الاستخدام الصحيحة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعاني بعض الأشخاص حول العالم من ظهور الشعر الأبيض فيلجأون لاستخدام مستحضرات التجميل التي تداري الشعر الأبيض مثل صبغة الشعر والحنة، ولكن استخدام هذه المستحضرات باستمرار تقضي على فتلة الشعر، فعند تقوم بصبغ الشعر يستخدم المصفف الأكسجين الذي يقوم بتلف الشعر بشكل كبير، فالاكسجين يعمل على تقصيف الشعر وتلف خصلة الشعر نفسها من الجذور، وبجانب ذلك إرتفاع التكلفة، سنقدم لكم اليوم وصفة سحرية ستجعلك تتخلص من الشيب في أسرع وقت باستخدام مكونات بسيطة للغاية غير مكلفة، فالعديد من الأشخاص يبحثون عن طرق للقضاء على الشيب دون اللجوء إلى الحلول التي تحتوي على المواد الكيميائية، فوصفه اليوم عبارة عن فازلين وجميعا نعلن فوائد الفازلين الرهيبه للشعر فهو يعمل على حماية الشعر من التساقط والتقصف كما يقوم بعملية الترطيب.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من جل الصبار. ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة تحضير وصفة علاج الشيب: اثبت بعض الدراسات فعالية الفازلين فى علاج الشيب المبكر دون إحداث أي أضرار بالشعر وبخطوات بسيطة للغاية.

القضاء على شيب الشعر بالفازلين. اولا نقوم باحضار اناء من الماء الساخن ونضعه بداخله إناء أقل منه حجما ونضيفه في الفازلين وجل الصبار والعسل وفيتامين e. نترك المكونات في حمام الماء حتى تذوب جميعا. نبدأ في تقليب المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

طريقة الاستخدام: نترد الوصفة حتى تهدى قليلا وفى نفس الوقت نقوم بغسل الشعر بشكل جيد ونتأكد أنه خالى من الزيوت. نضع الخليط على فروة الرأس ونقوم بعمل مساج للرأس عن طريق حركات دائرية. نترك الفازلين على الشعر لمدة يوم كامل مع وضع كيس بلاستيكي أو بونية.

ثاني يوم نقوم بشطف الشعر بشكل جيد سنلاحظ اختفاء الشعر الأبيض نهائيا. آ

المصدر : ويب طب