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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سلم رواتب الضمان المطور الجديد بعد الزيادة الملكية وكم يستلم الفرد والعائلة؟ وكم الحد المانع الجديد؟ نشاهد الكثير من الأطفال الذين يجلسون في وضعية W، وهي وضعية غير صحيحة تتسبب في أضرار جسيمة. نقدم لكم أبرز هذه الأضرار من خلال النقاط التالية: ما هي أضرار جلسة W على الاطفال والمراهقين؟ يؤدي الجلوس بهذه الوضعية إلى ضعف في الساقين، حيث يتحمل العبء الأكبر على العضلات دون حركة في الجذع، مما يسهم في زيادة الضغط على مفصل الحوض.

قد تتسبب هذه الوضعية في تأخر مرحلة المشي لدى الطفل، حيث يحدث تفاف كبير في مفصل الفخذ مما يضغط على مفصل الركبة والأربطة فيها، ويؤثر أيضًا على سرعة المشي.

خلع الورك هو نتيجة ممكنة للجلوس بهذه الوضعية، حيث يمكن للطفل الجلوس بها لفترات طويلة مما يزيد من احتمالية حدوث الخلع.

تسبب هذه الوضعية في مشاكل عديدة في العظام، نتيجة للجلوس لفترات طويلة مما يعيق الحركة الطبيعية ويؤثر على توازن الطفل، ويسبب ضررًا في أوتار الركبة.

تؤثر هذه الوضعية على صحة المفاصل، وتتسبب في ميول في الحوض ودوران داخلي في مفصل الورك. كيفية تعديل وضعية الجلوس: يجب تغيير وضعية الجلوس في كل مرة يلاحظ فيها الأهل الطفل يجلس بهذه الوضعية، ويمكن ذلك من خلال اللعب معه أو تعليمه كيفية الجلوس بطريقة صحية.

تعليم الطفل الجلوس على الكرسي يعمل على شد عضلاته، ويجب أن يكون الكرسي مناسبًا لحجم الطفل.

أداء تمارين بسيطة ومكافئة الطفل عليها يساعد في منعه من الجلوس بهذه الوضعية، وتشمل ذلك الوقوف وشد عضلات الساقين وزيادة مرونة العظام والمفاصل.

تجربة الألعاب التي تشجع على المشي، مثل الزحف والتدحرج، تساعد على شد المفاصل والعضلات.

الأهل يجب أن يكونوا قدوة للطفل، ويقلدوا حركاتهم ووضعياتهم لتحفيزه على تبني وضعيات صحية.

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