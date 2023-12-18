عرض جبار من العربية للطيران على تذاكر السفر الى تايلاند

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سلم رواتب الضمان المطور الجديد بعد الزيادة الملكية وكم يستلم الفرد والعائلة؟ وكم الحد المانع الجديد؟ تمت احتفالات في مطار الشارقة بمناسبة إطلاق أولى رحلات العربية للطيران إلى بوكيت في مملكة تايلاند، بحضور عدد من الشخصيات الرفيعة، من بينهم رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، والقنصل العام لتايلاند في دبي، نيبا نيروننوت، وقنصل التأشيرات في دبي، خانين بوني أسوبات. عرض جبار من العربية للطيران تأتي هذه الخطوة استجابةً لرؤية هيئة مطار الشارقة لتنويع خيارات السفر وتعزيز مكانته كوجهة مفضلة للسفر من خلال توسيع شبكات الرحلات لشركات الطيران. تمت استخدام طائرات من طراز “إيرباص A321” لتسيير أربع رحلات أسبوعية بين مطار الشارقة وبوكيت. وقد أكد علي سالم المدفع على أهمية هذا التعاون الوثيق بين هيئة مطار الشارقة وشركاء استراتيجيين مثل العربية للطيران، مع التركيز على تعزيز تجربة السفر للمسافرين وتوفير خدمات رائدة.من جهته، أعرب عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عن سروره بإطلاق الرحلات إلى بوكيت، وأعرب عن التطلع لتوسيع شبكة الوجهات وتقديم خيارات سفر ميسرة للعملاء. كما أكد أن هذه الوجهة الجديدة تعكس التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين وتعزيز قطاعي السفر والسياحة في البلدين.

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