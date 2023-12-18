انت الان تتابع هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب منطقة "يالوفا" شرقي إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين مدينة إسطنبول، حيث كان مركز الزلزال في منطقة يالوڤا شرقي إسطنبول، وفقاً لروسيا اليوم.

وقبل أيام ذكرت مصادر إعلام تركية أن هزة أرضية ضربت ولاية غازي عنتاب، يوم 13 من ديسمبر الجاري.

ووفقاً لبيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية حينها، فإن هزة أرضية ضربت ولاية غازي عنتاب مركزها مدينة الإصلاحية بقوة 3.9 عند الساعة 3:36 فجر يوم الأربعاء 13 ديسمبر وبلغ عمق الهزة 7 كم وقد شعر سكان المدن المجاورة بالهزة.

وفي الـ4 من ديسمبر، ضرب زلزال مدينة إسطنبول وشعر الناس بهزات أرضية في الجزء الأوروبي من المدينة.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات في غرب تركيا، موضحاً أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 11 كيلومتراً وعلى بعد 32 كيلومتراً شمال غرب مدينة بورصة، البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.