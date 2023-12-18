تراند اليوم : "حملوا السنوار المسؤولية ووصفوه بالمجنون ".. أنور مالك يكشف معلومات حصرية ‏عن نشوب خلافات كبيرة داخل البيت الحمساوي

صحيفة الخليج 365 : كشف المحلل السياسي أنور مالك، عن معلومات حصرية حول خلافات كبيرة داخل بيت حركة حماس بسبب عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة.

طوفان الأقصى

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "مصدر مطلع كشف أن قيادات حماس عبرت عدة مرات في دوائر ضيقة ومجالس خاصة عن موقفها الحقيقي من عملية السابع من أكتوبر، واعتبرتها مغامرة مجنونة وحملت السنوار مسؤولية ما حدث".

انتقادات لاذعة

وتابع:"هناك انتقادات لاذعة وجهت لإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية الذين كانوا على علم مسبق بالعملية وباركوها ودعموها وشجعوا عليها".

جهات قطرية تتدخل

وأضاف:" هناك خلافات تحدث داخل المقاومة ولكنها غير معلنة بين القيادات، وتدخلت جهات قطرية وتم احتواء الأزمة قبل أن تتصاعد أكثر، وتم الاتفاق على تأجيل كل الخلافات بعد تحقيق وقف إطلاق النار".

الخطاب الداعم للمقاومة

وأكمل: "يشير مصدرنا أنه في اجتماع عاصف بمقر إقامة هنية في اليومين الماضيين اتفقوا برعاية قطرية على مواصلة خطابهم الداعم للمقاومة والحفاظ على وحدتهم فظهور خلافاتهم لن يخدمهم ولن ينفع قضية غزة".

مغامرة غير مدروسة

وأضاف: "المعلومات تذهب إلى أن ما يشبه الإجماع بينهم على اعتبار عملية طوفان الأقصى مغامرة غير مدروسة العواقب وحملوا كامل المسؤولية لقائد الحركة في القطاع يحيى السنوار الذي اعتبروه ما يشبه المجنون ورط الغزيين في حرب إبادة ولم تتحقق لهم أي أهداف وعدهم بها".

اتهامات لإيران

واختتم: "مصدرنا تحدث عن قياديين يتهمون أيضا إيران بخذلانهم رغم الوعود التي قدمتها لهم بدعمهم من قبل تنفيذ عملية السابع من أكتوبر، كما أشار المصدر المطلع جدا إلى أن قادة حماس بلغوا ما يشبه اليقين أن حكمهم انتهى في غزة والمخطط المترتب على العدوان كبير وترعاه واشنطن، وأن عليهم التضحية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه".