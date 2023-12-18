شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. لقاء تعريفي بجهود تطوير مشروع حي الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة منطقة الرياض في مجمع مدارس الأمير سلطان، لقاء تعريفيًا بالجهود الفاعلة في مشروع تطوير حي الملك سلمان، عبر تسليط الضوء على إسهامات الأمانة في رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية وتطويرها، وخلق هوية عمرانية معمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها.

يأتي ذلك لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي، وإيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.

رياض مزدهرة

ويقع حي الملك سلمان في قلب العاصمة الرياض بمساحة تقدر بنحو 6.6 كيلومتر مربعة، مجاورًا لحديقة الملك سلمان، ويُعد تطويره أحد روافد التنمية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى أن تكون الرياض مزدهرة، مستدامة ترتقي بجودة الحياة.

يُذكر أن مشروع تطوير حي الملك سلمان، يأتي في إطار جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية، تعزيزًا للتنمية الحضرية، دعمًا لركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًا، وتلبي تطلعات السكان.