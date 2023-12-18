شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مؤثر لطفلة تعرضت لخدش خطير في عينها بسبب قطة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع لطفلة تعاني من جرح في عينيها إثر هجوم قطتها عليها؛ بكثافة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي

وظهرت الطفلة خلال المقطع وهي تبكي، فيما كانت إحدى عينيها مبسترة جراء عملية جراحية بها بعدما قامت قطتها بخدش القرنية بشكل مفاجئ

وأرفق مع الفيديو المتداول تعليقا أكد أن جرح الطفلة كبير، وأن بؤبؤ العين مجروح بالكامل، فيما قالت الطفلة وهي تبكي بأنها سترمي هذه القطة بعدما أحدثت تلك الإصابة بعينها.