تراند اليوم : شاهد.. سيارة تصطدم بموكب الرئيس الأمريكي بايدن بعد خروجه من مقر حملته الانتخابية بولاية ديلاوير

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو اصطدام سيارة بموكب الرئيس الأمريكي بايدن بعد خروجه من مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام في ويلمنجتون بولاية ديلاوير أمس الأحد.

وبحسب صحيفة الديلي ميل، فقد اصطدمت سيارة بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي على الرصيف.

وحينها توقف بايدن ونظر باتجاه الصوت وبدا متفاجئًا ومذهولا، وشاهد جهاز الخدمة السرية ينقل بايدن على عجل إلى سيارته المدرعة.

في هذه الأثناء، وجه عملاء مسلحون أسلحتهم نحو السائق الذي اصطدم بسيارة الدفع الرباعي التي كانت تستخدم لإغلاق أحد الشوارع بينما كان بايدن يحضر حدثًا انتخابيًا قريبًا.

وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنجتون.