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أثار لاعب الاتحاد، زكريا هوساوي، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب رفضه مصافحة زميله في الفريق، فيصل الغامدي، خلال مواجهة الأهلي المصري في إطار كأس العالم للأندية.
فيديو جديد لهوساوي يشعل سخط جماهير الاتحاد
تظهر لقطة مثيرة للجدل في الفيديو المتداول على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، حيث قام هوساوي بقطع الكرة منه، وبينما كان يقع على أرض الملعب، حاول فيصل الغامدي مصافحته أثناء مروره بجواره في الجانب الأيمن من الملعب، إلا أن هوساوي رفض مد يده للمصافحة.
تسبب هذا التصرف في تفاعل واسع من قبل جماهير ومتابعي فريق الاتحاد، حيث تلقى هوساوي انتقادات حادة بسبب هذا السلوك على أرض الملعب.
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