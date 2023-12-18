انت الان تتابع 3 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. رياح شديدة مع تدنٍ في الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 10:54 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وجدة والجموم ورابغ وخليص والكامل والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين. وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين. وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع ، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

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