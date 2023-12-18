الجوف.. القبض على شخص لتعمُّده صدْم مركبتَيْن والهروب من الموقع

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محمد بن مسعود - الدمام - ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على قائد مركبة، ظهر في محتوى مرئي يصدم مركبتيْن متعمّداً، معرّضاً حياة آخرين للخطر نتيجة خلاف بينهم، ثم هرب من الموقع.

وقال الأمن العام عبر منصة "إكس" إنه جرى توقيف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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