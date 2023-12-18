شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان قبل النوم .. هتبهري من النتيجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاهتمام بالجمال من أساسيات اهتمام الفتيات والسيدات، فهنّ يُولين عناية فائقة لبشرتهن ومظهرهن بشكل دائم، يظهر اهتمامهن من خلال البحث عن طرق للعناية بالبشرة والشعر والجسم، وربما يقمن بزيارة مراكز التجميل للحصول على الرعاية المثالية، إلا أن الاهتمام بالخلطات الطبيعية أصبح الخيار الأمثل للكثيرات في الوقت الحالي، إذ يُفضلن البحث عن الحلول الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر دون الحاجة لزيارة المراكز والصالونات، وما يميز استخدام الخلطات الطبيعية هو تكلفتها المنخفضة وتوفر مكوناتها في كل منزل، مما يجعلها خيارًا مريحًا وفعّالاً في العناية بالجمال الطبيعي.

وصفة لتنعيم الشعر كالحرير

يعتبر الشعر الناعم عادةً نتيجة للتغذية الجيدة والعناية المنتظمة، من المهم أن نعتني بشعرنا بطرق صحيحة ونستخدم المنتجات المناسبة له للحفاظ على نعومته ولمعانه وقوته.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من زبادي.

ملعقة كبيرة قرنفل بودر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير

في وعاء مناسب، ضعي زيت الزيتون ومن ثم الزبادي، وامزجيهم جيدًا.

أضيفي باقي المكونات واخلطيها حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي الخليط على فروة رأسك ودلكيه جيدًا من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

بعد ذلك، اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واستخدمي شامبو مناسب.

يُنصح باستخدام هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع، وهو آمن ولا يسبب أي آثار جانبية.

وصفة حليب جوز الهند وعصير الليمون

المكونات

3 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

طريقة التحضير

تجهز الوصفة بخلط 3 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بعد الخلط يُحفظ الخليط في الثلاجة طوال الليل.

في الصباح التالي يوضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف، مع التدليك لمدة 15 دقيقة، ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

بعد ذلك يُغسل الشعر بشامبو خالٍ من السولفات.

تُستخدم هذه الوصفة مرة في الأسبوع لتغذية فروة الرأس، وتسهيل تصفيف الشعر وتنعيمه.

وصفة الألوفيرا

تعتبر الألوفيرا من أهم المكونات التي تعمل على تغذية وترطيب الشعر، فهي تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، ولاستخدامها بشكل فعّال:

ابدئي بغسل شعرك بالماء الفاتر لتفتيح مسام الشعر والفروة.

استخدمي جيل الألوفيرا الطازج ودلكي فروة رأسك وشعرك بلطف، تأكدي من توزيعه بشكل متساوٍ.

دلكي فروة رأسك بلطف لتعزيز امتصاص الألوفيرا وتغذية فروة الرأس.

اتركي المزيج على شعرك وفروة رأسك لمدة 15 دقيقة تقريبًا للسماح للمكونات بالتأثير والتغذية.

بعد ذلك، اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر لإزالة الألوفيرا وضمان تنظيف الشعر.

استخدمي هذه الطريقة بانتظام للاستفادة الكاملة من فوائد الألوفيرا لتحسين صحة وجمال شعرك.

وصفة زيت السمسم

يعتبر زيت السمسم علاجًا فعّالًا للشعر الجاف ويساهم في شفاء الطبقة الخارجية المتضررة من الشعر، وللاستفادة الكاملة من فوائده، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

امزجي ملعقتين أو ثلاث من زيت السمسم مع الخل للحصول على خليط.

دلكي فروة الرأس بلطف باستخدام المزيج لمدة تتراوح حوالي 10 دقائق.

غطّي شعرك بمنشفة دافئة واتركها لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة قبل أن تشطف شعرك.

استخدمي هذه الوصفة بانتظام للاستفادة من فوائد زيت السمسم، حيث يُعتبر علاجًا طبيعيًا لترطيب وتغذية الشعر الجاف وتعزيز صحته ولمعانه.

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