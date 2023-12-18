تراند اليوم : شاهد: ردة فعل أفراد حماية الرئيس الأمريكي بعد اصطدام سيارة بموكبه أثناء خروجه من مقر حملته الانتخابية

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو ردة فعل أفراد الحماية للرئيس الأميركي جو بايدن بعد وقوع حادث صدام أثناء خروجه من مقر حملته الانتخابية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير أمس الأحد.

وأبان الفيديو لحظة توقف بايدن للحظات ثم سماعه صوت اصطدام مرتفع فتغيرت ملامحه ثم التف حوله الحرس الشخصي سريعا وقاده نحو سيارته المدرعة للحفاظ على حياته من أي مكروه.

وحرص بايدن على الاتجاه نحو السيارة حتى يتبين حقيقة هذا الصدام، وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنجتون.