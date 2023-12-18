شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلات سحب منخفضة.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان.

كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس في الرياض

تشهد الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد القنفذة أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس في المدينة المنورة

تشهد الرايس وينبع شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس في جازان

يُتوقع أن تشهد جازان وفرسان رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس في الحدود الشمالية

تشهد حزم الجلاميد وطريف وعرعر، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس في تبوك

يُتوقع أن تشهد البدع رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس في الجوف

تشهد أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس في عسير

يُتوقع أن تشهد البرك والقحمة أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.