شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيف تحصل على نتائج اختبار الرخصة المهنية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ظهور نتائج الاختبارات ونظام الرخص المهنية.

وكتب حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس: "تصلكم نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام) 2023، عبر رسالة نصية (SMS) على الرقم المسجل في النظام، وستتاح النتائج على نظام التسجيل بالاختبارات ونظام الرخص المهنية مساء الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق".

طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية

- افتح موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر هذا الرابط.

- اضغط على خيار الخدمات أعلى الصفحة ومنه إلى خيار "خدمات الأفراد".

- اضغط على على خيار اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

- أكمل إجراءات تسجيل الدخول حتى ظهور نتائج الاختبارات.

طريقة مختصرة

- افتح صفحة التسجيل في المركز الوطني للقياس عبر هذا الرابط.

- أكمل إجراءات تسجيل الدخول حتى ظهور نتائج الاختبارات.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

يجب توافر عدة شروط في المعلم كي يتمكن من اجتياز اختبار الرخصة المهنية:

- أن يكون المعلم حاصلًا على مؤهل دراسي يتناسب من التخصص الذي يعمل به.

- أن يحصل المعلم على الدرجات المطلوبة للحصول على الرخصة.

- أن تجاوز المعلم عدد سنوات الخبرة المحددة للدرجة الخاصه به.

- أن اجتياز المعلم اختبارات الرخصة المهنية سواء التربوي العام أو التخصصي.