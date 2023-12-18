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تتجه الكثير من السيدات إلى البحث عبر الإنترنت عن وصفة لتحضير الدجاج المقرمش على الطريقة الكنتاكي، وهي وجبة شهية ومنتشرة في العديد من محلات الطعام. تُعتبر هذه الوجبة من الوجبات السريعة التي يفضلها الأطفال، وتشتهر إعلاناتها في وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. إليك مكونات وطريقة تحضير الدجاج المقرمش بنكهة الكنتاكي، وكذلك طريقة تحضير البطاطس المقرمشة وسلطة الكول سلو.
خلطة كنتاكي الرهيبة لعمل دجاج بروستد مقرمش
طريقة عمل الدجاج المقرمش الكنتاكي:
المكونات:
- دجاج مقطع إلى 8 قطع.
- كوب دقيق أبيض.
- 2 بيض.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
طريقة التتبيل:
- عصير ليمونة.
- ملعقة كبيرة زيت ذرة.
- 2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة (عادية أو حارة حسب الرغبة).
قومي بترك الدجاج في الخليط ليتشرب النكهات لمدة يوم كامل في الثلاجة، ثم قومي بتحضير الطبقة الخارجية:
طريقة الطبقة الخارجية:
- قومي بخفق البيض وإضافة الفلفل الأسود والبيكنج باودر.
- ضعي الدقيق في وعاء منفصل.
- اغمسي الدجاج المتبل في الخليط الجديد واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- قلي الدجاج في زيت غزير حتى ينضج ويحمر، ثم ارفعيه من الزيت واتركيه على ورق لامتصاص الزيت الزائد.
طريقة عمل البطاطس المقرمشة:
- قشري واغسلي البطاطس ثم قطعيها إلى شرائح طويلة.
- انقعي البطاطس في ماء بارد مع خل وملح لمدة نصف ساعة.
- قلي البطاطس في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ارفعيها واتركيها على ورق المناديل لامتصاص الزيت.
طريقة عمل سلطة الكول سلو:
المكونات:
- كرنب صغيرة مقطعة شرائح طويلة.
- جزرة واحدة مبشورة.
- ربع كوب مايونيز.
- نصف بصلة مبشورة ناعمة.
- 3 ملاعق صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة خل أبيض.
- نصف كوب لبن كامل الدسم.
- ملعقة صغيرة وربع عصير ليمون.
- رشة ملح وفلفل.
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق، قومي بخلط المكونات السائلة (المايونيز، اللبن، السكر، الخل، عصير الليمون، الملح، والفلفل).
- أضيفي الكرنب، الجزر، والبصل، وقلبي المكونات جيدًا.
- اتركي السلطة في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم.
تتجه الكثير من السيدات إلى البحث عبر الإنترنت عن وصفة لتحضير الدجاج المقرمش على الطريقة الكنتاكي، وهي وجبة شهية ومنتشرة في العديد من محلات الطعام. تُعتبر هذه الوجبة من الوجبات السريعة التي يفضلها الأطفال، وتشتهر إعلاناتها في وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. إليك مكونات وطريقة تحضير الدجاج المقرمش بنكهة الكنتاكي، وكذلك طريقة تحضير البطاطس المقرمشة وسلطة الكول سلو.
طريقة عمل الدجاج المقرمش الكنتاكي:
المكونات:
- دجاج مقطع إلى 8 قطع.
- كوب دقيق أبيض.
- 2 بيض.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
طريقة التتبيل:
- عصير ليمونة.
- ملعقة كبيرة زيت ذرة.
- 2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة (عادية أو حارة حسب الرغبة).
قومي بترك الدجاج في الخليط ليتشرب النكهات لمدة يوم كامل في الثلاجة، ثم قومي بتحضير الطبقة الخارجية:
طريقة الطبقة الخارجية:
- قومي بخفق البيض وإضافة الفلفل الأسود والبيكنج باودر.
- ضعي الدقيق في وعاء منفصل.
- اغمسي الدجاج المتبل في الخليط الجديد واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- قلي الدجاج في زيت غزير حتى ينضج ويحمر، ثم ارفعيه من الزيت واتركيه على ورق لامتصاص الزيت الزائد.
طريقة عمل البطاطس المقرمشة:
- قشري واغسلي البطاطس ثم قطعيها إلى شرائح طويلة.
- انقعي البطاطس في ماء بارد مع خل وملح لمدة نصف ساعة.
- قلي البطاطس في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ارفعيها واتركيها على ورق المناديل لامتصاص الزيت.
طريقة عمل سلطة الكول سلو:
المكونات:
- كرنب صغيرة مقطعة شرائح طويلة.
- جزرة واحدة مبشورة.
- ربع كوب مايونيز.
- نصف بصلة مبشورة ناعمة.
- 3 ملاعق صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة خل أبيض.
- نصف كوب لبن كامل الدسم.
- ملعقة صغيرة وربع عصير ليمون.
- رشة ملح وفلفل.
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق، قومي بخلط المكونات السائلة (المايونيز، اللبن، السكر، الخل، عصير الليمون، الملح، والفلفل).
- أضيفي الكرنب، الجزر، والبصل، وقلبي المكونات جيدًا.
- اتركي السلطة في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.