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أفاد الاستشاري في مجال المخ والأعصاب، الدكتور هاني العبدلي، بأن البرد الشديد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بجلطة، مشيراً إلى تباين تأثير تناول الآيس كريم والأشياء الباردة على الجسم بحسب الفرد.

عندما يصل البرد الى درجة الحرارة هذه فاحذرو من الاصابة بالجلطة

وأوضح الدكتور العبدلي خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلاً: “حتى في حالة الأفراد الأصحاء، أظهرت الدراسات أن البرد الشديد قد يسبب تضييق الأوعية الدموية، مما قد يتسبب في زيادة احتمالية الإصابة بالجلطة”، معرباً عن ضرورة تجنب الأماكن الباردة.

وفيما يتعلق بتأثير تناول الآيس كريم والأشياء الباردة على الجسم، أوضح قائلاً: “يعتمد الأمر على الفرد وتفاعل جسمه مع هذه الأشياء، حيث يمكن لبعض الأشخاص أن يتأثروا بشدة بالبرودة، حتى وإن تناولوا مشروباً فاتراً، بينما يمكن لآخرين تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة دون أن يشعروا بتأثير كبير”.

وشدد على أهمية تجنب الأشياء الباردة والابتعاد عنها، مشيراً إلى أن تناول الأشياء الدافئة يعتبر أفضل للحفاظ على صحة الجسم.