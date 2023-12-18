انت الان تتابع إنقاذ طفل بمجمع الملك فيصل بالطائف بعد ابتلاعه "قطعة عظم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 7:36 صباحاً

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالتجمُّع الصحي بالطائف، في استخراج قطعة من العظم ابتلعها طفل يبلغ من العمر 3 أعوام أثناء تناوله للطعام تسبّبت في معاناته من صعوبة في التنفس واختلال في نسبة الأوكسجين بالدم نتيجة حدوث انسداد جزئي لمجرى الهواء بعد دخول قطعة العظم الى الشعب الهوائية . وقام على الفور فريق جراحة الصدر بتحويل المريض الى قسم العمليات لاستخراج قطعة العظم عن طريق منظار الشعب الهوائية، حيث تم استخراجها وإعادة نسبة الأوكسجين بالدم الى النسب الطبيعية، ولله الحمد . وخرج المريض من المجمع وهو في صحة جيدة .

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