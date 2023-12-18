انت الان تتابع 34 مئوية.. مكة المكرّمة وجدة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 7:46 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة وجدة أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجلت السودة 2 فقط . وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان 32 درجة، والقنفذة وينبع 31 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 2 مئوية، وأبها 4 درجات، والباحة 5 مئوية، وحائل ونجران والدوادمي وشرورة وطريف والمجمعة 6 مئوية. وسجلت الدمام وعرعر والقريات والأحساء أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95%.

كانت هذه تفاصيل خبر 34 مئوية.. مكة المكرّمة وجدة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.