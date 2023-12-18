انت الان تتابع سرعتها 49 كلم.. "رياح شديدة على جازان وتبوك" في تنبيه من "الأرصاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 8:30 صباحاً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 ـ 49 كم ساعة، وارتفاعًا في الأمواج. وبيَّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: الوجه، وأملج، والبدع، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 2 ظهراً. كما نبَّه المركز اليوم، من رياح شديدة على منطقة جازان، تصل سرعتها من 40 ـ 49 كلم في الساعة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جازان، ومحافظة فرسان. وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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